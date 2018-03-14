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Van'da terör operasyonu: 18 gözaltı

VAN Merkez ve Saray ilçesinde, jandarma ve polisin PKK/KCK’ya yönelik düzenlediği ‘Şehit Jandarma Er Hamdi Sağlam’ operasyonunda, 18 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda silah, dijital materyaller...

Van'da terör operasyonu: 18 gözaltı
VAN Merkez ve Saray ilçesinde, jandarma ve polisin PKK/KCK’ya yönelik düzenlediği ‘Şehit Jandarma Er Hamdi Sağlam’ operasyonunda, 18 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda silah, dijital materyaller ve örgütsel doküman ele geçirildi.
Van Valiliği, jandarma ve polisin Van Merkez ve Saray ilçesinde düzenlediği ‘Şehit Jandarma Er Hamdi Sağlam’ operasyonuyla ilgili açıklama yaptı.
Yapılan açıklamada şöyle denildi:
"18 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda yapılan ev aramalarında; 5 av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, 1 dürbün, 2 dizüstü bilgisayar, 3 tablet bilgisayar, 24 cep telefonu, 23 CD/DVD, 4 hafıza kartı, 6 taşınabilir bellek, 9 video kaseti, 2 banknot (1 ABD Doları), terör örgütü propagandası için hazırlanmış 24 eşya, terör örgütünü simgeleyen 18 bez parçası ve çok miktarda örgütsel doküman ele geçirilmiştir."

FOTOĞRAFLI

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