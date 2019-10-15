Flaş HaberUğurcan Çakır: Ne mutlu Türk’üm diyene
Son Dakika
DIŞİŞLERİ BAKAN YARDIMCISI KIRAN: BİR TERÖR ÖRGÜTÜNÜ BAŞKA BİR TERÖR ÖRGÜTÜYLE ASLA YENİLGİYE UĞRATAMAZSINIZ
Van'da terör operasyonu: 13 gözaltı
VAN'ın Erciş ilçesinde güvenlik güçlerinin düzenlediği terör operasyonunda, 13 kişi gözaltına alındı. Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü terör soruşturması kapsamında, jandarma ve polis ekipleri tarafından ilçede...
GÜVENLİK 15.10.2019, 12:03
VAN'ın Erciş ilçesinde güvenlik güçlerinin düzenlediği terör operasyonunda, 13 kişi gözaltına alındı.
Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü terör soruşturması kapsamında, jandarma ve polis ekipleri tarafından ilçede operasyon düzenlendi. Güvenlik güçleri, saat 06.00 sıralarında önceden belirlenen iş yerlerine baskın yaptı. Baskınlarda, 'PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak ve yardım yataklık etme' suçunu işledikleri yönünde haklarında kuvvetli şüphe bulunan 13 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgularının sürdüğü bildirildi.
Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü terör soruşturması kapsamında, jandarma ve polis ekipleri tarafından ilçede operasyon düzenlendi. Güvenlik güçleri, saat 06.00 sıralarında önceden belirlenen iş yerlerine baskın yaptı. Baskınlarda, 'PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak ve yardım yataklık etme' suçunu işledikleri yönünde haklarında kuvvetli şüphe bulunan 13 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgularının sürdüğü bildirildi.
20°
açık
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 15 Ekim 2019
|İmsak
|05:45
|Güneş
|07:09
|Öğle
|12:55
|İkindi
|15:59
|Akşam
|18:31
|Yatsı
|19:50
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|7
|14
|2. Sivasspor
|7
|12
|3. Trabzonspor
|7
|12
|4. Konyaspor
|7
|12
|5. Fenerbahçe
|7
|11
|6. Başakşehir
|7
|11
|7. Antalyaspor
|7
|11
|8. Gaziantep FK
|7
|11
|9. Malatyaspor
|7
|10
|10. Galatasaray
|7
|10
|11. Göztepe
|7
|9
|12. Beşiktaş
|7
|8
|13. Denizlispor
|7
|8
|14. Ankaragücü
|7
|8
|15. Çaykur Rizespor
|7
|8
|16. Kasımpaşa
|7
|7
|17. Gençlerbirliği
|7
|3
|18. Kayserispor
|7
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|7
|14
|2. Hatayspor
|7
|14
|3. Balıkesirspor
|7
|13
|4. Akhisar Bld.Spor
|7
|13
|5. Fatih Karagümrük
|7
|12
|6. Altay
|7
|12
|7. Bursaspor
|7
|12
|8. Keçiörengücü
|7
|11
|9. Adana Demirspor
|7
|10
|10. İstanbulspor
|7
|10
|11. Erzurum BB
|7
|10
|12. Osmanlıspor
|7
|10
|13. Menemen Belediyespor
|7
|7
|14. Adanaspor
|7
|6
|15. Altınordu
|7
|5
|16. Giresunspor
|7
|5
|17. Boluspor
|7
|2
|18. Eskişehirspor
|7
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|8
|24
|2. Man City
|8
|16
|3. Arsenal
|8
|15
|4. Leicester City
|8
|14
|5. Chelsea
|8
|14
|6. Crystal Palace
|8
|14
|7. Burnley
|8
|12
|8. West Ham
|8
|12
|9. Tottenham
|8
|11
|10. Bournemouth
|8
|11
|11. Wolverhampton
|8
|10
|12. M. United
|8
|9
|13. Sheffield United
|8
|9
|14. Brighton
|8
|9
|15. Aston Villa
|8
|8
|16. Newcastle
|8
|8
|17. Southampton
|8
|7
|18. Everton
|8
|7
|19. Norwich City
|8
|6
|20. Watford
|8
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|8
|18
|2. Barcelona
|8
|16
|3. Atletico Madrid
|8
|15
|4. Granada
|8
|14
|5. Real Sociedad
|8
|13
|6. Sevilla
|8
|13
|7. Athletic Bilbao
|8
|12
|8. Valencia
|8
|12
|9. Villarreal
|8
|11
|10. Levante
|8
|11
|11. Osasuna
|8
|11
|12. Getafe
|8
|10
|13. Real Valladolid
|8
|10
|14. Eibar
|8
|9
|15. Celta de Vigo
|8
|9
|16. Real Betis
|8
|9
|17. Deportivo Alaves
|8
|8
|18. Mallorca
|8
|7
|19. Espanyol
|8
|5
|20. Leganés
|8
|2