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Van'da, 'seçim güvenliği' toplantısı

Behçet DALMAZ/VAN, ()-İÇİŞLERİ Bakanlığı Müşteşarı Muhterem İnce başkanlığında, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili seçimi ile ilgili bölge valileri, jandarma komutanları ve emniyet müdürleriyle toplantı...

Van'da, 'seçim güvenliği' toplantısı

Behçet DALMAZ/VAN, ()-İÇİŞLERİ Bakanlığı Müşteşarı Muhterem İnce başkanlığında, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili seçimi ile ilgili bölge valileri, jandarma komutanları ve emniyet müdürleriyle toplantı yapıldı.
Valilik Ali Haydar Paşa salonunda düzenlenen toplantıya, İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Muhterem İnce, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu,Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, Muş Valisi Aziz Yıldırım, Van Bölge Asayiş Kolordo Komutanı Korgeneral Salih Karataş, Muş, Bitlis ve Van jandarma komutanları ve Emniyet Müdürleri katıldı. Valilik şeref defterini imzalayan İçişleri Bakanlığı Müşteşarı İnce, daha sonra 3 ilin bölge Valileri, jandarma komutanları ve Emniyet Müdürleriyle basına kapalı toplantı yaptı.Toplantı ile ilgili açıklama yapılmazken, toplantıda seçim güvenliği ile ilgili konuların ele alınacağı belirtildi.

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