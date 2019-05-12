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Van'da sazlıkların arasında 150 metre ağ ele geçirildi

VAN Gölü kıyısında jandarma, sazlıklar arasına gizlenmiş 150 metre manyat tipi ağ ele geçirdi. ​Van Gölü'nün endemik türü olan ve 15 Nisan- 15 Temmuz tarihleri arasında avlanması yasak olan inci kefali için jandarma ekipleri, çalışmalarını...

Van'da sazlıkların arasında 150 metre ağ ele geçirildi
VAN Gölü kıyısında jandarma, sazlıklar arasına gizlenmiş 150 metre manyat tipi ağ ele geçirdi.
​Van Gölü'nün endemik türü olan ve 15 Nisan- 15 Temmuz tarihleri arasında avlanması yasak olan inci kefali için jandarma ekipleri, çalışmalarını gece gündüz sürdürüyor. Kaçak balık avlananlara karşı Van İl Jandarma Komutanlığı Çevre Koruma ekipleri karadan, Sahil Bot timleri ise hem gölde hem de havadan aralıksız denetimlerini sürdürüyor. 
Erciş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Balık Bendi mevkiinde balıkçıların avlandığı ihbarı üzerine bölgeye gitti. Bölgede yapılan araştırmada, balıkçılara rastlanmazken, sazlıklar arasına gizlenen 150 metre manyat tipi ağ ele geçirildi. Ağ, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Yetkililer inci kefali balığının, göç döneminde avlanmasının önüne geçmek için kontrollerin aralıksız devam edeceğini bildirdi.

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