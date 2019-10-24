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Van'da PKKnın silah ve mühimmatı ele geçirildi
VAN İl Jandarma Komutanlığı tarafından Gürpınar İlçesi Topsakal Mahallesi kırsalında düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi. Gürpınar'ın Topsakal Mahallesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı...
GÜVENLİK 24.10.2019, 11:33
VAN İl Jandarma Komutanlığı tarafından Gürpınar İlçesi Topsakal Mahallesi kırsalında düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi.
Gürpınar'ın Topsakal Mahallesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı tarafından başlatılan Kıran - Şehit Güvenlik Korucusu Cemil Çoban Operasyonu kapsamında, terör örgütü PKK'ya ait 2 piyade tüfeği ve bu tüfeklere ait 10 şarjör ile 4 adet el bombası ve mühimmat ele geçirildi. Bölgede operasyonların devam ettiği bildirildi.
Gürpınar'ın Topsakal Mahallesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı tarafından başlatılan Kıran - Şehit Güvenlik Korucusu Cemil Çoban Operasyonu kapsamında, terör örgütü PKK'ya ait 2 piyade tüfeği ve bu tüfeklere ait 10 şarjör ile 4 adet el bombası ve mühimmat ele geçirildi. Bölgede operasyonların devam ettiği bildirildi.
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