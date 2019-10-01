Son Dakika
Van'da, PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi
VAN'ın Başkale ilçesi kırsalında, jandarma ekipleri tarafından terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda silah, mühimmat, el bombası ve yaşam malzemesi ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK'ya...
GÜVENLİK 01.10.2019, 19:39
VAN'ın Başkale ilçesi kırsalında, jandarma ekipleri tarafından terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda silah, mühimmat, el bombası ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK'ya yönelik Başkale ilçesine bağlı Ortayol Mahallesi kırsalında, 'Kıran-Şehit Uzm.J.IV.Kad.Çvş. Emrah Ceylan' operasyonu düzenledi. Operasyonda, yapılan arazi arama-tarama faaliyetinde 4 kaleşnikof, tüfeklere ait çok sayıda fişek, 2 el bombası ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK'ya yönelik Başkale ilçesine bağlı Ortayol Mahallesi kırsalında, 'Kıran-Şehit Uzm.J.IV.Kad.Çvş. Emrah Ceylan' operasyonu düzenledi. Operasyonda, yapılan arazi arama-tarama faaliyetinde 4 kaleşnikof, tüfeklere ait çok sayıda fişek, 2 el bombası ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.
23°
açık
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 01 Ekim 2019
|İmsak
|05:30
|Güneş
|06:54
|Öğle
|12:59
|İkindi
|16:16
|Akşam
|18:53
|Yatsı
|20:12
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|6
|14
|2. Fenerbahçe
|6
|11
|3. Gazişehir
|6
|11
|4. Trabzonspor
|6
|9
|5. Sivasspor
|6
|9
|6. Konyaspor
|6
|9
|7. Galatasaray
|6
|9
|8. Başakşehir
|6
|8
|9. Denizlispor
|6
|8
|10. Antalyaspor
|6
|8
|11. Ankaragücü
|6
|8
|12. Çaykur Rizespor
|6
|8
|13. Malatyaspor
|6
|7
|14. Kasımpaşa
|6
|7
|15. Göztepe
|6
|6
|16. Beşiktaş
|6
|5
|17. Kayserispor
|6
|3
|18. Gençlerbirliği
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Akhisar Bld.Spor
|6
|13
|2. Bursaspor
|6
|12
|3. Ümraniye
|6
|11
|4. Hatayspor
|6
|11
|5. Adana Demirspor
|6
|10
|6. Balıkesirspor
|6
|10
|7. Keçiörengücü
|6
|10
|8. Osmanlıspor
|6
|10
|9. Fatih Karagümrük
|6
|9
|10. İstanbulspor
|6
|9
|11. Altay
|6
|9
|12. Erzurum BB
|6
|7
|13. Adanaspor
|6
|6
|14. Altınordu
|6
|5
|15. Menemen Belediyespor
|6
|4
|16. Boluspor
|6
|2
|17. Giresunspor
|6
|2
|18. Eskişehirspor
|6
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|7
|21
|2. Man City
|7
|16
|3. Leicester City
|7
|14
|4. Arsenal
|7
|12
|5. West Ham
|7
|12
|6. Tottenham
|7
|11
|7. Chelsea
|7
|11
|8. Bournemouth
|7
|11
|9. Crystal Palace
|7
|11
|10. M. United
|7
|9
|11. Burnley
|7
|9
|12. Sheffield United
|7
|8
|13. Wolverhampton
|7
|7
|14. Southampton
|7
|7
|15. Everton
|7
|7
|16. Brighton
|7
|6
|17. Norwich City
|7
|6
|18. Aston Villa
|7
|5
|19. Newcastle
|7
|5
|20. Watford
|7
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|7
|15
|2. Granada
|7
|14
|3. Atletico Madrid
|7
|14
|4. Barcelona
|7
|13
|5. Real Sociedad
|7
|13
|6. Sevilla
|7
|13
|7. Athletic Bilbao
|7
|12
|8. Villarreal
|7
|11
|9. Valencia
|7
|9
|10. Real Valladolid
|7
|9
|11. Eibar
|7
|8
|12. Levante
|7
|8
|13. Osasuna
|7
|8
|14. Deportivo Alaves
|7
|8
|15. Real Betis
|7
|8
|16. Getafe
|7
|7
|17. Celta de Vigo
|7
|6
|18. Espanyol
|7
|5
|19. Mallorca
|7
|4
|20. Leganés
|7
|2