Van'da, PKK'ya ait el yapımı 3 patlayıcı imha edildi

BAŞKALE (Van), () - VAN'ın Başkale İlçesi kırsalında güvenlik güçlerince terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 3 el yapımı patlayıcı bulunarak imha edildi.
Başkale İlçesi Güroluk Mahallesi kırsalına PKK'lı teröristlere yönelik operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, arazi arama- tarama faaliyetleri sırasında 8 tüp kullanılarak hazırlanmış 3 ayrı el yapımı patlayıcı bulundu. Patlayıcılar, bulundukları yerde alınan güvenlik önlemleri altında imha edildi.
Bölgede güvenlik güçlerinin operasyonlarının devam ettiği bildirildi.
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