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Van'da PKK sığınağında silah ve mühimmat ele geçirildi

VAN'ın Gürpınar ile Çatak ilçeleri kırsalında, güvenlik güçlerince terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda tespit edilen sığınakta silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi. Malzemeler, sığınakta uzman ekiplerce...

GÜVENLİK 22.10.2019, 20:28
Van'da PKK sığınağında silah ve mühimmat ele geçirildi
VAN'ın Gürpınar ile Çatak ilçeleri kırsalında, güvenlik güçlerince terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda tespit edilen sığınakta silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi. Malzemeler, sığınakta uzman ekiplerce imha edildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gürpınar ilçesine bağlı Bükeş ile Çatak ilçesine bağlı Aruh Yaylası kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenledi. 'Kıran -Şehit GK Kerem Karakoç' adında düzenlenen operasyonda, PKK'ya ait sığınak tespit edildi. Sığınakta, yapılan aramada silah mühimmat ve yaşam malzeleri ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler uzman ekiplerce imha edilirken, bölgedeki operasyonların sürdüğü bildirildi.

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