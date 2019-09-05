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Van'da PKK patlayıcısı imha edildi
VAN'ın Başkale ilçesinde düzenlenen operasyonda tespit edilen toprağa gömülü el yapımı patlayıcı imha edildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, PKK/KCK terör örgütü tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak/barınak...
GÜVENLİK 05.09.2019, 12:55
VAN'ın Başkale ilçesinde düzenlenen operasyonda tespit edilen toprağa gömülü el yapımı patlayıcı imha edildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, PKK/KCK terör örgütü tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak/barınak ve malzeme depolarının tespit ve imhası amacıyla, 'Şehit Uzman Jandarma IV. Kad.Çavuş Emrah Ceylan' operasyonu düzenlendi. Başkale ilçesine bağlı Esenyamaç Mahallesi Nenehatun kırsalında arazi taraması yapan ekiplerce teröristlere ait toprağa gömülü 1 el yapımı patlayıcı (EYP) düzeneği tespit edildi. Patlayıcı uzman ekiplerce kontrollü bir şekilde imha edildi. Operasyonlar sürüyor.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, PKK/KCK terör örgütü tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak/barınak ve malzeme depolarının tespit ve imhası amacıyla, 'Şehit Uzman Jandarma IV. Kad.Çavuş Emrah Ceylan' operasyonu düzenlendi. Başkale ilçesine bağlı Esenyamaç Mahallesi Nenehatun kırsalında arazi taraması yapan ekiplerce teröristlere ait toprağa gömülü 1 el yapımı patlayıcı (EYP) düzeneği tespit edildi. Patlayıcı uzman ekiplerce kontrollü bir şekilde imha edildi. Operasyonlar sürüyor.
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