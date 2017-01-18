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Van'da PKK operasyonu: 2 terörist ölü ele geçirildi (2)

OPERASYON AÇIKLAMASI Van Emniyet Müdürlüğü, gece saatlerinde yapılan operasyonla ilgili yazılı açıklama yaptı. 2 PKK'lı teröristin ölü ele geçirildiği evde yapılan aramalarda silah ve mühimmat ele geçirildiği belirtilen açıklamada...

Van'da PKK operasyonu: 2 terörist ölü ele geçirildi (2)

OPERASYON AÇIKLAMASI
Van Emniyet Müdürlüğü, gece saatlerinde yapılan operasyonla ilgili yazılı açıklama yaptı. 2 PKK'lı teröristin ölü ele geçirildiği evde yapılan aramalarda silah ve mühimmat ele geçirildiği belirtilen açıklamada şöyle denildi:
"İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından ilimiz merkezinde ve ilçelerimizde meydana gelebilecek terör olaylarının önlenmesi kapsamında, PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifresine yönelik yapılan çalışmalarda; 18 Ocak 2017 günü saat 00.30 sıralarında İlimiz Edremit İlçesi Eminpaşa Mahallesinde bulunan bir ikamete görevlilerimiz tarafından operasyon düzenlenmiştir. Düzenlenen operasyon sırasında çıkan silahlı çatışmada 2 bölücü örgüt mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Çıkan çatışma sonucu olay yerinde etkisiz hale getirilen bölücü terör örgütü mensupları üzerinde ve ikamette; 1 Glock marka silah, bu silaha ait 1 şarjör, 1 patlamamış el bombası, 2  patlamış el bombası pimi, 9 mm. çapında 49 fişek, 1 laptop bilgisayar, 1 flaş bellek, 1 parçalanmış tablet, bol miktarda örgütsel dokümanlar ele geçirilmiştir."

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