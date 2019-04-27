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Van'da PKK'nın kullandığı sığınakta silah ve yaşam malzemesi ele geçirildi

VAN'ın Gürpınar ilçesi kırsalında, terör örgütü PKK'nın kullandığı sığınak ve depoda tabanca, av tüfeği, kablo ve yaşam malzemesi ele geçirildi, hakkında yakalama kararı bulunan 1 şüpheli gözaltına alınıp, tutuklandı. Van...

Van'da PKK'nın kullandığı sığınakta silah ve yaşam malzemesi ele geçirildi
VAN'ın Gürpınar ilçesi kırsalında, terör örgütü PKK'nın kullandığı sığınak ve depoda tabanca, av tüfeği, kablo ve yaşam malzemesi ele geçirildi, hakkında yakalama kararı bulunan 1 şüpheli gözaltına alınıp, tutuklandı.
Van İl Jandarma Komutanlığı ile Milli İstihbarat Teşkilatı Van Bölge Daire Başkanlığı ekipleri tarafından, terör örgütü PKK'ya yönelik Gürpınar ilçesi kırsalında 'Şehit Jandarma Asteğmen Tamer Aydın' operasyonu düzenlendi. Operasyonda, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan hakkında 2 ayrı yakalama kararı bulunan şüpheli gözaltına alınırken, terör örgütünün kullandığı sığınak ve depo tespit edidi. Sığınak ve depoda yapılan aramada, 1 tabanca, 2 av tüfeği, 20 sığınak yapımında kullanılmak üzere hazırlanmış kalas, 100 metre kablo, 1 katalitik soba, elektrikli ısıtıcı, 300 kilogram un, 100 kilo şeker, 50 kilo yağ, 10 kilo pirinç, 10 kilo bulgur, 5 kilo çay, 13 kilo turşu, 3 kilo pekmez, 5 kilo tahin, 30 yufka ekmeği, 5 çift ayakkabı, 5 yelek, el feneri ve projeksiyon ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi.

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