Van'da PKK'lı teröristlere ait yaşam malzemeleri ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı, Başkale ilçesi, Tahıl Mahallesi kırsalında terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon düzenledi. 'Şehit Güvenlik Korucusu Halil Gezgin' adı verilen operasyonda yapılan arazi arama faaliyetlerinde toprağa gömülü, 3 sırt çantası, 2 telsiz, 3 yelek, 7 battaniye, 4 güneş paneli, 12 jelikan, 1 met, 1 ocak, 200 kilo küp şeker, 120 kilo kuru fasulye, 49 kilo tuz, 10 kilo tahin-pekmez, 2 takım terörist kıyafeti, 2 uyku tulumu, 47 kilo çay, 6 kilo helva, 5 kilo zeytin, 60 kilo ayçiçek yağı, 60 kilo silah yağı, 7 çakmak gazı, 4 kilo ikramlık şeker, 1 çift ayakkabı, 11 karton sigara, 1 çamaşır ipi, 20 kilo makarna,18 kilo salça, 4 kilo reçel, 17 kilo peynir, 1 kilo toz deterjan, 11 strafor, 20 litre mazot, 1 çanta ve 1 kadın montu ele geçirildi.
Malzemeler imha gedilirken, bölgedeki operasyonların sürdüğü bildirildi.
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