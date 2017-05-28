Van'da PKK'lı 10 terörist etkisiz hale getirildi

VAN, () - VAN'ın Çatak İlçesi kırsalında düzenlenen hava harekatında, PKK'lı 10 terörist etkisiz hale getirildi.
Çatak İlçesi Körüklü Vadisi'nde insansız hava araçlarıyla tespit edilen 10 kişilik PKK'lı terörist gruba yönelik bugün saat 22.15 sıralarında hava harekatı düzenlendi. F-16 savaş uçakları, teröristlerin bulunduğu bölgeyi bombaladı. Tam isabetle vurulan bölgede, teröristler etkisiz hale getirildi. Uçaklar güvenli bir şekilde tekrar üslerine geri döndü.
VAN, () - VAN'ın Çatak İlçesi kırsalında düzenlenen hava harekatında, PKK'lı 10 terörist etkisiz hale getirildi.