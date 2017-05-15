Van'da PKK'dan bombalı tuzak; 3 korucu yaralı

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Van'a 60 kilometre uzaklıktaki Kırkgeçit Mahallesi Norduz bölgesinde meydana geldi. Teröristler, daha önce menfeze döşedikleri el yapımı patlayıcıyı bölgede devriye görevi yapan güvenlik korucularının geçişi sırasında patlattı. Patlamada 3 güvenlik korucusu yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, bölgeye takviye birlikler gönderilerek operasyon başlatıldı.
Olay, dün saat 23.00 sıralarında Van'a 60 kilometre uzaklıktaki Kırkgeçit Mahallesi Norduz bölgesinde meydana geldi. Teröristler, daha önce menfeze döşedikleri el yapımı patlayıcıyı bölgede devriye görevi yapan güvenlik korucularının geçişi sırasında patlattı. Patlamada 3 güvenlik korucusu yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, bölgeye takviye birlikler gönderilerek operasyon başlatıldı.