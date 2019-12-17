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Van'da örgüt üyeliğinden aranan şüpheli yakalandı
VAN'ın Gevaş ilçesi Balaban mevkiinde jandarmanın yaptığı kimlik kontrolünde 'terör örgütü PKK üyesi olmak' suçundan aranan bir kişi yakalandı. Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarını...
GÜVENLİK 17.12.2019, 12:15
VAN'ın Gevaş ilçesi Balaban mevkiinde jandarmanın yaptığı kimlik kontrolünde 'terör örgütü PKK üyesi olmak' suçundan aranan bir kişi yakalandı.
Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarını aralıksız sürdürüyor. Gevaş ilçesi Balaban mevkiinde jandarma ekipleri tarafından yapılan kimlik kontrolü sırasında adı açıklanmayan bir kişi yakalayarak gözaltına alındı. Yapılan GBT sorgulamasında 'terör örgütü PKK üyesi olmak' suçundan arandığı ortaya çıkan şüpheli gözaltına alındı. Kimliği açıklanmayan şüphelinin işlemleri sürüyor.
Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarını aralıksız sürdürüyor. Gevaş ilçesi Balaban mevkiinde jandarma ekipleri tarafından yapılan kimlik kontrolü sırasında adı açıklanmayan bir kişi yakalayarak gözaltına alındı. Yapılan GBT sorgulamasında 'terör örgütü PKK üyesi olmak' suçundan arandığı ortaya çıkan şüpheli gözaltına alındı. Kimliği açıklanmayan şüphelinin işlemleri sürüyor.
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