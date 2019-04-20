Van'da, minibüste 55 kaçak yakalandı

VAN'da polisin uygulama noktasında durdurduğu minibüste, yurda yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen 55 kaçak yakalandı. Organizasyon olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Gürpınar İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, Hakkari- Van karayolu üzerinde oluşturulan uygulama noktasında, şüphe üzerine 65 plakalı bir minibüsü durdurdu. Minibüste yapılan kontrollerde, yurda yasa dışı yollardan girdikleri tespit edilen 38 Afganistan, 16 Pakistan ve 1 İran uyruklu olmak üzere toplam 55 kaçak yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen sürücü K.B. gözaltına alındı.

Kaçaklar işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. K.B. ise emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.