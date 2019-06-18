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Van'da minibüs geçişi sırasında patlama: 4 korucu yaralı (2)

VAN'ın Gevaş ilçesinde görevden dönen güvenlik korucularının içerisinde bulunduğu minibüsün geçişi sırasında, PKK'lı teröristler tarafından önceden yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı (EYP) infilak etti. Yaralanan 4 güvenlik...

Van'da minibüs geçişi sırasında patlama: 4 korucu yaralı (2)
VAN'ın Gevaş ilçesinde görevden dönen güvenlik korucularının içerisinde bulunduğu minibüsün geçişi sırasında, PKK'lı teröristler tarafından önceden yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı (EYP) infilak etti. Yaralanan 4 güvenlik korucusu hastanede tedaviye alındı.
Olay, dün akşam saatlerinde Gevaş İlçesi Elmalı ile Pınarbaşı mahalleleri arasındaki boş arazide meydana geldi. Arazide ateş yakıldığını gören güvenlik korucuları minibüsle, bölgeye giderek yakılan ateşi söndürdü. Ateşi söndürdükten sonra dönüşe geçen güvenlik korucularının içinde bulunduğu minibüsün geçişi sırasında, PKK'lı teröristler tarafından önceden yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı (EYP) infilak etti. Yaralanan 4 güvenlik korucusu, Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayın ardından bölgede operasyon başlatıldı.

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