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Van'da kırmızı cıva ve uyuşturucu ele geçirildi

VAN,() - VAN'ın Özalp ile Gürpınar ilçelerinde düzenlenen operasyonda, kırmızı cıva ve uyuşturucu ile gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı. Bir ihbarı değerlendiren Van İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık...

Van'da kırmızı cıva ve uyuşturucu ele geçirildi

VAN,() - VAN'ın Özalp ile Gürpınar ilçelerinde düzenlenen operasyonda, kırmızı cıva ve uyuşturucu ile gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
Bir ihbarı değerlendiren Van İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile İstihbarat Şube Müdürlükleri ekipleri, Özalp ilçesinin Yukarı Tangalı Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada 1 Ukrayna menşeyli olduğu belirtilen kırmızı cıva, 2 gram kubar esrar, muştalı çakı, uyuştucu madde içiminde kullanılan 4 aparat, 3 tabancaya ait igne, yay ve tetik tertibatı parçası ile suçtan kazanmış olduğu değerlendirilen 5 bin lira ile 2 bin 600 dolar ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. Gürpınar ilçesinde yapılan çalışmalarda ise yurda kaçak yollarla sokulduğu değerlendirilen 398 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Kırmızı cıvanın ilk olarak Ruslar tarafından yön ve hedef belirlenmesi, radar sinyali kesici olarak kullanıldığı kayıtlara geçmiştir. Kırmızı cıvanın ömrü uzattığı ve gençleştirdiği de ileri sürülmektedir.
Kırmızı cıva patlayıcı yapımında da az madde ile çok hsara vermek üzere kullanılabilir. Kroımızı cıva fiyatını çok şüksek olduğu belirtiliyor.

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