Van'da kaybolan 8 yaşındaki Berhan, kanalda ölü bulundu (2) - Yeniden

VAN'ın Edremit ilçesinde dün kaybolan 8 yaşındaki Berhan Kıyak'ın, evlerinin yakından geçen hidroelektrik santraline ait havuzun kanalında cesedi bulundu.

Edremit ilçesi Çiçekli Mahallesi'nde dün saat 16.00 sıralarında oynamak için evlerinden çıkan ilkokul 2'nci sınıf Berhan Kıyak, geri dönmedi. Ailenin tüm çabalarına karşın küçük Berhan'a ulaşamayınca, jandarma ve polise haber verdi. Bunun üzerine bölgeye İlçe Jandarma Komutanlığı, Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi. Ekipler, Berhan Kıyak'ın mahalleden geçen tarihi Şamran Kanalına düşmüş olabileceği ihtimali üzerine bölgedeki baraj kapaklarının kapatılmasını istedi. Kapakların kapatılmasıyla su seviyesi düştü. Gece geç saatlere kadar sonuç alınamayınca, arama çalışmalarına ara verildi.

Çalışmalar, sabahın erken saatlerinde yeniden başladı. Yapılan aramalar sonucu Berhan Kıyak'ın, evlerinin yakınındaki hidroelektrik santraline ait havuzun kanal ızgaralarına takılmış cesedi bulundu.

Berhan Kıyak'ın cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Babası inşaat işçisi olan Berhan Kıyak'ın 5 kardeşin en küçüğü olduğu bildirildi.



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