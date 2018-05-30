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Van'da kaybolan 6 yaşındaki kızı jandarma buldu

VAN'da dün kaybolan 6 yaşındaki kız çocuğu, jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu bulunarak ailesine teslim edildi. Van'ın merkez İpekyolu ilçesi, Kavuncu Mahallesi'nde yaşayan ve ismi açıklanmayan kız çocuğu, dün akşam...

Van'da kaybolan 6 yaşındaki kızı jandarma buldu
VAN'da dün kaybolan 6 yaşındaki kız çocuğu, jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu bulunarak ailesine teslim edildi.
Van'ın merkez İpekyolu ilçesi, Kavuncu Mahallesi'nde yaşayan ve ismi açıklanmayan kız çocuğu, dün akşam saatlerine evinden çıktıktan sonra ortadan kayboldu. Ailesinin jandarmayı arayarak bilgi vermesi üzerine hemen arama çalışmalarına başlandı. Yaklaşık 5 saat süren arama çalışmalarında kayıp kız çocuğu, aynı mahalledeki bir ara sokakta bulunarak ailesine teslim edildi. 

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