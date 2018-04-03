Van'da kara gömülü PKK sığınakları bulundu

VAN'ın Erciş ilçesinde jandarma tarafından, PKK'nın kış üstlenmesi alanlarına yönelik 'Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ahmet Çelik' operasyonu düzenlendi. Operasyonda, PKK'lı teröristlerin kullandığı, kara gömülü sığınaklar tespit edildi. Sığınaklarda, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan elektronik eşya ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Erciş İlçesine bağlı Aladağlar bölgesinde, PKK terör örgütünün kış üstlenmesi yaptığı alanlarda operasyon düzenledi. Jandarmanın düzenlediği 'Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ahmet Çelik' operasyonunda, yapılan arazi arama- tarama faaliyetlerinde, PKK'lı teröristlera ait 2 sığınak bulundu. Kara gömülü tespit edilen 2 sığınakta, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan 4 tüp, eloktronik eşya ve yaşam malzemeleri ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler, uzman ekipler tarafından olay yerinde kontrollü bir şekilde imha edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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