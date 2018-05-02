Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
S&P'nin not indirimi sonrası dolar 4.11 liranın üzerinde
Not düştü Dolar 4.11 liranın...
Recep Tayyip Erdoğan, milletvekili aday adayı
Recep Tayyip Erdoğan milletvekili aday...
ABD'den IŞİD'e yönelik operasyon açıklaması
ABD'den IŞİD'e yönelik operasyon açıklaması
Musluk tamiri tartışmasında eşini bıçakladı
Musluk tamiri tartışmasında eşini bıçakladı

Van'da kaçak avlanan 4,8 ton inci kefali balığı ele geçirildi

VAN'ın Muradiye ilçesinde, jandarmanın yaptığı yol kontrollerinde, iki araçta toplam 4 ton 800 kilo inci kefali balığı ele geçirildi. Van Gölü'nde kaçak avlananlara, 11 bin 900 TL idari para cezası kesildi. Van'da, 15 Nisan15 Temmuz...

Van'da kaçak avlanan 4,8 ton inci kefali balığı ele geçirildi
VAN'ın Muradiye ilçesinde, jandarmanın yaptığı yol kontrollerinde, iki araçta toplam 4 ton 800 kilo inci kefali balığı ele geçirildi. Van Gölü'nde kaçak avlananlara, 11 bin 900 TL idari para cezası kesildi.
Van'da, 15 Nisan15 Temmuz tarihleri için avlanması yasaklanan inci kefalinin neslinin korunması amacıyla jandarma ekipleri, gece gündüz nöbet tutuyor. Bu kapsamda, Muradiye ilçesinde, jandarma ekipleri karadan ve göl kıyısında  kaçak balık avlananlara karşı 7/24 nöbet tutuyor. Ekipler, yol kontrollerinde durdurdukları araçlarda arama yaptı. Aramalarda, 2 araçta ,Van Gölü'nde kaçak avlanılan toplam 4 ton 800 kilo inci kefali balığı ele geçirilirken, kaçak balık avlananlara 11 bin 900 TL idari para cezası kesildi. Balıkları nakletmek için kullanılan araçlara ise 15 gün trafikten men cezası kesildi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314