Van'da Jandarmadan 'Huzur ve Güven' uygulaması

VAN İl Jandarma Komutanlığı, 80 ekip ve 486 personelle kentte huzur uygulaması yaptı. Uygulamalarda, 7 bin 276 kişinin kimlik sorgusu yapılırken, 4 bin 340 araç kontrol edildi.

Türkiye geneli yapılan 'Huzur ve Güven Uygulaması' eş zamanlı olarak Van'da da gerçekleştirildi. Van'da 80 ekip ve 486 jandarma personeliyle gerçekleştirilen 'Huzur ve Güven' uygulamasında, 7 bin 276 kişinin kimlik sorgusu yapılırken, 4 bin 340 araç kontrol edildi. Çeşitli suçlardan yakalanan 9 kişi hakkında adli ve idari işlem yapılırken, 14 sürücüye 6 bin 094 TL idari para cezası uygulandı, 4 araç ise trafikten men edildi.Yetkililer, vatandaşların huzur ve güven ortamı içerisinde gündelik hayatlarının devam etmek için bu tür uygulamaların sık sık yapılacağını bildirdi.



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