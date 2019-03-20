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Van'da Jandarmadan 'Huzur ve Güven' uygulaması

VAN İl Jandarma Komutanlığı, 80 ekip ve 486 personelle kentte huzur uygulaması yaptı. Uygulamalarda, 7 bin 276 kişinin kimlik sorgusu yapılırken, 4 bin 340 araç kontrol edildi. Türkiye geneli yapılan 'Huzur ve Güven Uygulaması' eş zamanlı...

Van'da Jandarmadan 'Huzur ve Güven' uygulaması
VAN İl Jandarma Komutanlığı, 80 ekip ve 486 personelle kentte huzur uygulaması yaptı. Uygulamalarda, 7 bin 276 kişinin kimlik sorgusu yapılırken, 4 bin 340 araç kontrol edildi.
Türkiye geneli yapılan 'Huzur ve Güven Uygulaması' eş zamanlı olarak Van'da da gerçekleştirildi. Van'da  80 ekip ve 486 jandarma personeliyle gerçekleştirilen 'Huzur ve Güven' uygulamasında, 7 bin 276 kişinin kimlik sorgusu yapılırken, 4 bin 340  araç kontrol edildi. Çeşitli suçlardan yakalanan 9 kişi hakkında adli ve idari işlem yapılırken, 14 sürücüye 6 bin 094 TL idari para cezası uygulandı, 4 araç ise trafikten men edildi.Yetkililer, vatandaşların huzur ve güven ortamı içerisinde gündelik hayatlarının devam etmek için bu tür uygulamaların sık sık yapılacağını bildirdi.

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