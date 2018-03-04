Van'da jandarmadan 'güven ve huzur' operasyonu

Behçet DALMAZ/VAN, () - VAN'da, jandarma ekiplerince düzenlenen 'güven ve huzur' operasyonunda, çeşitli suçlardan aranan 24 kişi yakalanarak, gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; kamu düzenini, emniyeti ve asayişi bozmayı hedefleyen terör örgütleri ile suç örgütlerinin faaliyetlerine engel olmak için 'güven ve huzur' operasyonu gerçekleştirdi. Kent genelinde, 99 ekip ile 645 kişilik personelin katılımıyla düzenlenen operasyon kapsamında, 9 bin 876 kişi sorgulandı. Yapılan yol kontrollerinde ise 6 bin 831 araç arandı. Operasyonda, çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 24 kişi, yakalanarak, gözaltına alındı. Uygulamalarda, jandarma trafik ekipleri tarafından 41 araç sahibine, 12 bin 322 TL para cezası kesilirken, 26 araç da trafikten men edildi.



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