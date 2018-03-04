Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
PİYASA - Borsa küresel destekle, dolar cari açıkla yükseldi
Dolar cari açıkla yükseldi
Doğubayazıt'ta çatışma: 1 şehit; 3 terörist öldürüldü
Doğubayazıt'tan acı haber
İçişleri Bakanlığı: Son 1 haftada yurt içinde toplam 13  terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı: Son 1 haftada...
Afrin'deki siviller kentten ayrılıyor
Afrin'deki siviller kentten ayrılıyor

Van'da jandarmadan 'güven ve huzur' operasyonu

Behçet DALMAZ/VAN, () - VAN'da, jandarma ekiplerince düzenlenen 'güven ve huzur' operasyonunda, çeşitli suçlardan aranan 24 kişi yakalanarak, gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; kamu düzenini, emniyeti ve asayişi bozmayı...

Van'da jandarmadan 'güven ve huzur' operasyonu

Behçet DALMAZ/VAN, () - VAN'da, jandarma ekiplerince düzenlenen 'güven ve huzur' operasyonunda, çeşitli suçlardan aranan 24 kişi yakalanarak, gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; kamu düzenini, emniyeti ve asayişi bozmayı hedefleyen terör örgütleri ile suç örgütlerinin faaliyetlerine engel olmak için 'güven ve huzur' operasyonu gerçekleştirdi. Kent genelinde, 99 ekip ile 645 kişilik personelin katılımıyla düzenlenen operasyon kapsamında, 9 bin 876 kişi sorgulandı. Yapılan yol kontrollerinde ise 6 bin 831 araç arandı. Operasyonda, çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 24 kişi, yakalanarak, gözaltına alındı. Uygulamalarda, jandarma trafik ekipleri tarafından 41 araç sahibine, 12 bin 322 TL para cezası kesilirken, 26 araç da trafikten men edildi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314