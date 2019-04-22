Van'da jandarma'dan 'Huzurlu sokaklar' uygulaması

VAN İl Jandarma Komutanlığı, 76 ekip ve 476 personelle kentte 'Huzurlu sokaklar' uygulaması yaptı. Uygulamada, 3 bin 685 kişinin kimlik sorgusu yapılırken, bin 755 araç kontrol edildi.Türkiye geneli yapılan 'Huzurlu sokaklar uygulaması' eş zamanlı olarak Van'da da gerçekleştirildi. Jandarma ekiplerinin 76 ekip ve 476 personel katıldığı uygulamada, 3 bin 685 kişinin kimlik sorgusu yapılırken, bin 755 araç kontrol edildi. 12 aracın trafikten men edildiği uygulamalarda, 33 sürücüye idari para cezası kesildi.Yetkililer, kentlilerin huzur ve güven ortamı içerisinde gündelik hayatlarının devam etmek için bu tür uygulamaların sık sık yapılacağını bildirdi.