Van'da İran ile 53. Alt Güvenlik Komite Toplantısı başladı

VAN,() - TÜRKİYE ile İran İslam Cumhuriyeti heyetleri arasında iki gün sürecek 53. Alt Güvenlik Komite toplantısı Van'da başladı. Vali Bilmez, "Bu toplantılar kaçakçılık ve yasadışı gruplarla daha etkin bir şekilde mücadele edilebilmesini kolaylaştıracaktır" dedi.

53. Alt Güvenlik Komite toplantısı öncesi İran İslam Cumhuriyeti Batı Azerbaycan Genel Vali Yardımcısı ve Hoy Kenti Fermandarı Seyid Muhammed Abidi ve beraberindeki heyeti makamında ağırlayan Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, bu tür temasların iki ülke ve şehir arasındaki ilişkilerin gelişmesi için çok faydalı olduğunu söyledi. Hoy Fermandarı Abidi ise iki ülke ve şehir arasındaki ilişkilerinin son dönemlerde geliştiğini ve bundan sonraki görüşmelerde de bu ilişkilerin daha da gelişeceğine inandığını belirterek, güler yüzlü karşılama için Vali Bilmez'e teşekkür etti.

Heyet daha sonra Valilik Ali Paşa Salonu'na geçti. Buradaki toplantıya Van heyetinden Vali Mehmet Emin Bilmez'in yanısıra, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, 6. Tugay Komutanı, Başkale, Çaldıran, Özalp ve Saray kaymakamları, Van Valiliği Özel Kalem Müdürü ve İl Göç İdaresi Müdürü katıldı. Toplantıda konuşan Vali Bilmez, son yıllardaki İran İslam Cumhuriyeti Hoy Fermandarlığı ve hudut makamları ile yapılan görüşmelerde, karşılıklı işbirliği ve güven ortamının artarak devam etmesinin memnuniyet verici olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Van ile İran İslam Cumhuriyeti arasında yer alan 285 kilometrelik sınır hattından vatandaş geçişleri, terörist geçişleri gibi konuların takibi başta olmak üzere özellikle de terörizme karşı güçlü bir şekilde mücadele etmemiz gerekmektedir. İlişkiler ne kadar güçlenirse her iki ülkede o kadar kazançlı olacaktır. Ortak sınırda karşılıklı tedbirlerin aynı titizlikle alınması, bu toplantılarda eksikliklerin giderilmesi ve eşgüdüm sağlanmasıyla sınırın illegal geçilmesi, kaçakçılık ve yasadışı gruplarla daha etkin bir şekilde mücadele edilebilmesini kolaylaştıracaktır."

Toplantı gündem maddelerinin görüşülmesiyle sona erdi. Türkiye ile İran İslam Cumhuriyeti heyetleri arasındaki alt güvenlik komite görüşmeleri, ikinci gün düzenlenecek mutabakat metni imza töreniyle sona erecek.

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