Van'da hafif ticari araçtan 88 kilo eroin çıktı

VAN'da, polisin durdurduğu hafif ticari araçta 88 kilo 456 gram eroin ele geçirildi. Uyuşturucu ile ilgili gözaltına alınan N.K., tutuklandı.Van Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelendiği hafif ticari aracı Kurubaş mevkiindeki denetim noktasında durdurdu. Ekipler, 'Şila' isimli özel eğitimli köpekle araçta arama yaptı. Aracın taban bölgelerine gizlenmiş 87 paket halinde 88 kilo 456 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan araç sürücüsü N.K. çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.Van Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, son bir ayda düzenlenen 22 uyuşturucu madde operasyonunda, 349 kilo 215 gram eroin ile 12 kilo 175 gram metamfetaminin ele geçirildiği belirtildi.

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