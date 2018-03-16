Van'da EYP yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi

Orhan AŞAN/VAN, () - VAN'ın merkez İpekyolu ilçesinde, polis ekiplerinin metruk bina ile bahçesinde yaptığı aramalarda, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, "15 Mart tarihinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce, ilimiz İpekyolu İlçesi Karşıyaka Mahallesi'nde bulunan metruk bina ve bahçesinde yapılan aramada, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılmakta olan 30 çakmak gazı dolum tüpü, 615 gram toz madde, çok sayıda metal bilye, yaklaşık 2 metre uzunluğunda kablo, 1 orta boy jelikan, ağzı bant ile sarılı küçük şeffaf bidon ele geçirilmiştir. Elde edilen mühimmatla ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam etmektedir" denildi.

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