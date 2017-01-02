Van'da eylem hazırlığındaki PKK'lı yakalandı

Orhan AŞAN / VAN, () - VAN'ın Muradiye İlçesi'nde eylem hazırlığındaki 1 PKK'lı terörist silah ve mühimmatlarıyla birlikte yakalandı.

Van ve ilçelerinde yapılabilecek eylemlere karşı istihbarat çalışması yapan Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri Muradiye İlçesi'nde bir eylemi önledi. Yapılan açıklamaya göre bir istihbaratı değerlendiren Van Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, eylem hazırlığında olan PKK'lı teröristin kaldığı eve operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan PKK'lı teröristle birlikte 2 Kalaşnikof tüfek, bu silaha ait 3 şarjör, 2 el bombası, çok sayıda mühimmat ve örgütsel döküman ele geçirildi. PKK'lı teröristin sorgusu sürüyor.



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