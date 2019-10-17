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Van'da ev yangını; dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı

VAN'ın Tuşba ilçesindeki tek katlı evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Evi saran alevleri, itfaiye ekipleri söndürürken, dumandan etkilenen 2 kişi  hastanede tedaviye alındı.  Tuşba'ya bağlı İstasyon Malallesi'ndeki Kemal...

GÜVENLİK 17.10.2019, 18:57
Van'da ev yangını; dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı
VAN'ın Tuşba ilçesindeki tek katlı evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Evi saran alevleri, itfaiye ekipleri söndürürken, dumandan etkilenen 2 kişi  hastanede tedaviye alındı. 
Tuşba'ya bağlı İstasyon Malallesi'ndeki Kemal Karataş'a ait tek katlı evde, akşam saatlerinde, yangın çıktı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine, bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin yaklaşık yarım saat süren müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Alevlerin sardığı evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi. Yangında dumandan etkilenen 2 kişi ise sağlık görevlilerince ambulansla Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. 

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