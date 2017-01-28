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Van'da eşini bıçaklayarak öldüren şüpheli polise teslim oldu

Orhan AŞAN / VAN, () - VAN'da 2 gün önce dini nikahya yaşadığı 20 yaşındaki Kader Özdemir'i bıçaklayarak öldüren 27 yaşındaki Halit Çançin devriye görevini yapan polislerin yanına gelerek eşini teslim oldu. Gözaltına alınan Çançin...

Van'da eşini bıçaklayarak öldüren şüpheli polise teslim oldu

Orhan AŞAN / VAN, () - VAN'da 2 gün önce dini nikahya yaşadığı 20 yaşındaki Kader Özdemir'i bıçaklayarak öldüren 27 yaşındaki Halit Çançin devriye görevini yapan polislerin yanına gelerek eşini teslim oldu. Gözaltına alınan Çançin çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, 2 gün önce Edremit İlçesi'ne bağlı Şabaniye Mahallesi'nde meydana geldi. Halit Çançin, sorunlar yaşadığı dini nikahlı eşi, evi terk ederek ağabeyinin evine gitti. 2 gün önce Kader Özdemir'i ağabeyinin evinden alarak kendi evine getiren Halit Çançin kadınla tartışmaya başladı. İddiaya göre Çançin daha sonra Kader Özdemir'in boğazını sıktı ardından da defalarca bıçakladı. Çançin daha sonra evden ayrıldı.
Gürültüyü duyan komşuların haber vermesi üzerine gelen ambulasla hastaneye kaldırılan Kader Özdemir, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
POLİSE TESLİM OLDU
Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Halit Çançin'ın yakalanması için çalışma başlattı. Aynı gün saat 17.00 sıralarında İpekyolu Caddesi üzerinde devriye görevini yapan polisleri gören Halit Çançin, yanlarına giderek, "Ben eşimi bıçaklayarak öldürdüm" dedi. Bunun üzerine polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Çançin Van Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Emniyetteki ifadesinde suçu itiraf eden Çançin, eşinin kendisini aldattığından şüphelendiğini,  olay günü de bu nedenle tartıştıklarını anlattı. Eşinin önce boğazını sıktığını, ardından da defalarca bıçakladığını ardından da evden ayrıldığını söyledi.
İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Halit Çançin dün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

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