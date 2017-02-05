Van'da DEAŞ operasyonu, 8 gözaltı

Orhan AŞAN/VAN, () - VAN'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik yapılan operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.
Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen terör soruşturması kapsamında Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla 8 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Orhan AŞAN/VAN, () - VAN'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik yapılan operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.