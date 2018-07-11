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Van'da av tüfeği ile vurulan köpek tedaviye alındı

VAN'da av tüfeği ile vurulduğu belirlenen köpek, Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürülerek tedaviye alındı. Ameliyatla köpeğin vücudundan çok sayıda saçma çıkarıldı. Van Büyükşehir Belediyesi...

Van'da av tüfeği ile vurulan köpek tedaviye alındı
VAN'da av tüfeği ile vurulduğu belirlenen köpek, Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürülerek tedaviye alındı. Ameliyatla köpeğin vücudundan çok sayıda saçma çıkarıldı.
Van Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığına bağlı Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü ekipleri, Edremit İlçesi Çiçekli Mahallesi yakınlarında bir sokak köpeğinin tüfekle vurularak yaralandığı ihbarını aldı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler,  kısa sürede köpeğin yaralı olarak yattığı yeri tespit etti. Kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce av tüfeği ile vurulan ve çeşitli yerlerinde yaralanan köpek, hayvan ambulansıyla Büyükşehir Belediyesine ait Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine getirildi. Burada Veteriner hekimler tarafından ilk müdahalesi yapılarak, ameliyata alınan yaralı köpeğin vücudunda çok sayıda saçma çıkarıldı.Yaklaşık bir saat süren operasyonda ayrıca hayvanın boyun kısmında oluşan yaraya da dikiş atıldı. Olayda bir gözünü kaybeden ve bitkin düşen yaralı köpeğe aşıları yapılarak vitamin takviyesinde bulunuldu.
Sağlık İşleri Daire Başkanı Selim Elhansu, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu’nun talimatlarıyla sokak hayvanlarının korunması için ciddi çalışmalar yapıldığını belirterek,yaşanan olası olumsuzluklara ekiplerin anında müdahalede ettiğini söyledi. Elhansu şöyle konuştu:
"Son günlerde maalesef ülkemiz genelinde hayvanlara yönelik çeşitli şiddet haberlerine şahit olmaktayız. Benzer bir olay da maalesef ilimizde yaşandı. Edremit ilçemize bağlı Çiçekli Mahallemiz yakınlarında yaşanan bu olayda ekiplerimiz ivedilikle olay yerine giderek, söz konusu hayvanı merkezimize getirmek suretiyle gerekli müdahaleleri yaptı. Köpeğimiz şu anda iyi durumdadır. Emeği geçen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Merkezimizde 24 saat esasına göre ekiplerimiz hazır bekletilmektedir. Ancak burada asıl iş vatandaşlarımıza düşüyor."

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