Van'da aranan 35 kişi yakalandı

VAN'da son bir ayda çeşitli suçlardan hüküm giyen 35 kişi yakalandı.

Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan şüphelilere yönelik kapsamlı bir çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında 1 ay içerisinde haklarında uyuşturucu, hırsızlık, yağma, yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, dolandırıcılık, mühür bozma, ölüme neden olma ve cinsel istismar suçlarından 139 yıl 11 ay hapis cezası ve 77 bin 340 lira adli para cezası bulunan 35 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.