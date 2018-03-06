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Van'da akaryakıt istasyonlarına operasyonda 7 tutuklama

VAN'da polisin akaryakıt istasyonlarına yönelik operasyonunda, denetimde eksikleri görmezden geldikleri öne sürülen 2 kamu görevlisinin de aralarında olduğu 13 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 7'si tutuklandı. Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nın...

Van'da akaryakıt istasyonlarına operasyonda 7 tutuklama
VAN'da polisin akaryakıt istasyonlarına yönelik operasyonunda, denetimde eksikleri görmezden geldikleri öne sürülen 2 kamu görevlisinin de aralarında olduğu 13 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 7'si tutuklandı.
Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Van Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, EPDK (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu) denetimlerinde faaliyet gösteren akaryakıt istasyonlarına yönelik çalışma yaptı. Bazı kamu görevlilerinin de akaryakıt işletmecileri ile belirli bir menfaat çerçevesinde anlaştıklarının belirlenmesi üzerine kapsamlı operasyon düzenlendi. Denetimlerde bazı istasyonlarda eksiklikleri görmezden geldikleri tespit edilen kamu görevlilerini de aralarında bulunduğu 13 kişi gözaltına alınırken, ekipler tarafından 4 iş yerinde yapılan aramada ise otomasyon programını devre dışı bırakan düzenek, 1 kaçak akaryakıt tankı, bin 700 litre mazotla karıştırılmış madeni yağ ele geçirildi.
Gözaltına alınan 13 şüpheliden 2’si emniyetteki ifadelerini ardından serbest bırakılırken, Mahkemeye sevk edilen 11 kişiden 7'si tutuklandı.

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