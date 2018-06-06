Van'da AK Parti seçim aracına saldırı iddiası

AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, propoganda çalışmaları sırasında partinin seçim aracının sürücüsünün bir grubun saldırısına uğradığını söyledi.Olay, saat 12.00 sıralarında Merkez İpekyolu ilçesine bağlı Milli Egemenlik Mahallesi'nde meydana geldi. Şehir içinde tur atan AK Parti seçim aracının sürücüsü K.Ç.'ya, iddiaya göre bir grup tepki gösterdi. Çıkan arbede büyümeden sona ererken, olay, polise intikal etti.AK Parti Van İl Başkanı Türkmenoğlu, 2 Nisan Polis Merkezi'ne gelerek olayla ilgili bilgi aldı. Ardından açıklama yapan Türkmenoğlu, kendilerine taş atanlara gül atacaklarını, bütün kesimleri de bu hassas süreçte duyarlı olmaya davet ettiklerini söyledi. Türkmenoğlu, "Şiddet ve terörden hiç bir şekilde kimse nemalanmasın. Burada partili arkadaşımıza bir saldırı söz konusu. Arkadaşımız hastaneden buraya getirildi. İfadesi alınıyor. Gerekli tahkikatı, güvenlik güçlerimiz yapmaktadır. Biz sahada taş atana gül atacağız. Bize laf atana kucak açacağız. Biz, kavga için gelmedik. Bizim işimiz sevgidir. Biz gönülleri yapmaya geldik. Bu tür küçük veya büyük hadiseler olsun, her ne olursa olsun, bizi bu yolumuzdan alıkoyamaz. Bütün herkesi duyarlı olmaya davet ediyorum." diye konuştu.



