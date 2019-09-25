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Van'da 94,5 kilo eroin ele geçirildi
Orhan AŞAN/VAN, ()-VAN'da, polisin düzenlediği operasyonda 94 kilo 505 gram eroin, 3 kilo 640 gram metamfetamin ve 1 kilo 40 gram afyon sakızı ele geçirildi. Uyuşturucu ile ilgili 5 kişi gözaltına alındı. Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik...
GÜVENLİK 25.09.2019, 09:13
Orhan AŞAN/VAN, ()-VAN'da, polisin düzenlediği operasyonda 94 kilo 505 gram eroin, 3 kilo 640 gram metamfetamin ve 1 kilo 40 gram afyon sakızı ele geçirildi. Uyuşturucu ile ilgili 5 kişi gözaltına alındı.
Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez İpekyolu ilçesi, Cevdetpaşa Mahallesi, Selçuklu 12. Sokak'ta bulunan bir eve operasyon düzenledi. Evin bodrum katında narkotik madde arama köpeği 'Lisa' ile yapılan detaylı aramada; çuvallar içerisine zulalanmış 187 paket halinde 94 kilo 505 gram eroin, 6 paket halinde 3 kilo 640 gram metamfetamin ve 2 paket halinde 1 kilo 40 gram afyon sakızı ele geçirildi. Uyuşturucu ile ilgili M.M.K., S.K., Y.K., A.K. ve Z.U. gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.
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