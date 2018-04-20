Van'da 843 şişe kaçak içki ele geçirildi

VAN'da polisin bir kargo aktarma merkezine düzenlediği operasyonda 843 şişe kaçak içki ele geçirildi.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tuşba ilçesindeki bir kargo aktarma merkezine operasyon düzenledi. İşyerinde yapılan aramada 843 şişe kaçak içki ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

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