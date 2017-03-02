Van'da 75 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

VAN'ın Erciş İlçesi'nde polisin tarafından durdurulan TIR'da yapılan aramada 75 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Van Valiliği'nden yapılan açaklamada, 25 Şubat'ta Erciş- Adilcevaz Karayolu üzerinde oluşturulan uygulama noktasında durumundan şüphelenilerek durdurulan TIR'da arama yapıldı. Yapılan aramalarda yurda yasadışı yollardan getirildiği belirlenen 75 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan E.D. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, soruşturma sürüyor.