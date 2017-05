Van'da 7 yaşındaki çocuğa cinsel istismar

VAN'ın Çaldıran İlçesi'ne bağlı bir mahallede ağabeyiyle birlikte arazide ineklerinin yanına giden 7 yaşındaki Z.K. adlı kız çocuğu, kendilerini takip eden 25 yaşındaki E.T.'nin cinsel istismarına uğradı. Kız çocuğu yakınları tarafından hastaneye götürülürken, E.T. tutuklandı.Olay, geçen hafta Çaldıran İlçesi'ne bağlı bir mahallede meydana geldi. İddiaya göre mahallede yaşayan kız çocuğu Z.K., 9 yaşındaki ağabeyiyle birlikte amcalarına ait ineklerin yanına gitti. Mahallede yaşayan E.T. de iki çocuğun mahalleden ayrılarak araziye çıktığını görünce, onları takip etmeye başladı. Mahalleden uzaklaşan iki kardeşin önünü keserek birşey göstereceğini söyleyen E.T., ardından ağabey S.K.'yı bağlayıp, minik kız Z.K.'yı boş bir harabeye götürerek cinsel istismarda bulundu. Daha sonra bağlarını çözüp bulunduğu yerden kurtulan S,K., kardeşini yanına alarak mahalleye getirdi. Minik kız yakınları tarafından hastaneye götürüldü.Olayla ilgili soruşturma başlatılırken olayın ardından kaçan E.T., jandarma ekipleri tarafından yakalandı. E.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Cinsel istismara uğrayan minik kızın, Çocuk İzleme Merkezi'nde Sosyal Hizmet Uzmanı gözetiminde ifadesi alındı.