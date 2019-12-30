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Van'da 656 tarihi eser ele geçirildi
VAN Jandarma ekiplerince durdurulan yolcu otobüsünde seyahat eden bir yolcuya ait çantada, Roma, Bizans ve Ortaçağ dönemlerine ait olduğu belirtilen toplam 656 yüzük, broş, sikke, oku ucu, mühür ile tarihi eserleri bulmak için kullanılan...
GÜVENLİK 30.12.2019, 08:54
VAN Jandarma ekiplerince durdurulan yolcu otobüsünde seyahat eden bir yolcuya ait çantada, Roma, Bizans ve Ortaçağ dönemlerine ait olduğu belirtilen toplam 656 yüzük, broş, sikke, oku ucu, mühür ile tarihi eserleri bulmak için kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı Gevaş ilçesi Yoldöndü Karakol Komutanlığı ekipleri, yol kontrolleri yaptı. Kontrollerde durdurulan yolcu otobüsünde şüpheli hareketleriyle dikkat çeken yolcunun üstü ve çantası arandı. Yapılan detaylı aramada Roma, Bizans dönemlerine ait 544 sikke, Ortaçağ dönemine ait 18 yüzük, 18 broş, 6 ok ucu, 1 mühür ve 69'u muhtelif olmak üzere toplam 656 tarihi eser ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı Gevaş ilçesi Yoldöndü Karakol Komutanlığı ekipleri, yol kontrolleri yaptı. Kontrollerde durdurulan yolcu otobüsünde şüpheli hareketleriyle dikkat çeken yolcunun üstü ve çantası arandı. Yapılan detaylı aramada Roma, Bizans dönemlerine ait 544 sikke, Ortaçağ dönemine ait 18 yüzük, 18 broş, 6 ok ucu, 1 mühür ve 69'u muhtelif olmak üzere toplam 656 tarihi eser ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
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