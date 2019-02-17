Van'da 440 polisle 'güven ve huzur' uygulaması

VAN'da, 440 polisin katılımıyla yapılan huzur ve güven uygulamasında şüpheli kişilerin GBT sorgusu yapıldı, iş yerleri denetlendi, araçlar kontrol edildi.İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'Türkiye Güven-Huzur uygulaması' kapsamında kentin en işlek bölgelerinde denetim yaptı. AVM, toplu taşıma istasyonları,umuma açık iş yerleri, liman, otogar, park ve bahçelerde yapılan uygulamada, şüpheli görülen vatandaşların GBT sorgusu yapıldı, araçlar didik didik arandı.109 ekip ve 440 personelin katıldığı uygulamayı, bir polis helikopteri de havadan takip etti.Uygulamalarda 38 iş yeri, 188 araç kontrol edildi, 2 bin 284 kişinin kimlik sorgusu yapıldı. Denetimlerde 5 işyerine, 8 araca ve haklarında arama kararı bulunan 5 kişiye işlem yapıldı.

FOTOĞRAFLI