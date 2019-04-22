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Van'da 4 metruk binada 261 kaçak göçmen yakalandı

VAN'ın merkez İpekyolu ilçesinde, polisin 4 metruk binaya düzenlediği operasyonda, yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen Afganistan, Pakistan, Bangladeş ve Sri Lanka uyruklu toplam 261 kaçak göçmen yakalandı. İpekyolu İlçe Emniyet...

Van'da 4 metruk binada 261 kaçak göçmen yakalandı
VAN'ın merkez İpekyolu ilçesinde, polisin 4 metruk binaya düzenlediği operasyonda, yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen Afganistan, Pakistan, Bangladeş ve Sri Lanka uyruklu toplam 261 kaçak göçmen yakalandı.
İpekyolu İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Mücadele Şube Müdürlükleri ekipleri, ilçenin Hacıbekir Mahallesi Gülistan ve Hisar sokaktaki 4 metruk binada yabancı uyruklu göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Polis ekipleri, mahallede bulunan 4 metruk binaya operasyon düzenledi. Operasyorda, metruk binalarda  207 Afganistan, 52 Pakistan, 1 Bangladeş ve 1'i Sri Lanka uyruklu olmak üzere toplam 261 yabancı uyruklu kaçak yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen yabancı uyruklulara, polis yiyecek ve içecek ikramında bulundu. Kaçak göçmenler, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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