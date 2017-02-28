Van'da 33 kilo 360 gram kubar esrar ele geçirildi

VAN, () - VAN Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 10 bidon içerisinde toplam 33 kilo 360 gram kubar esrar ele geçirildi.

İhbarları değerlendiren Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 27 Şubat günü İpekyolu İlçesi Halilağa Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi. Ev ve eklentilerinde 'Lisa' adlı eğitimli köpek de kullanılarak yapılan aramada 10 bidon içerisinde toplam 33 kilo 360 gram kubar esrar ele geçirildi. Uyuşturucu ile ilgili gözaltına alınan M.R.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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