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Van'da 251 kaçak göçmen yakalandı

VAN, () - VAN'da, jandarma ekiplerinin yol kontrollerinde, yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen Afganistan, Bangladeş, İran ve Pakistan uyruklu 251 kaçak göçmen yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; İpekyolu, Tuşba, Çaldıran,...

Van'da 251 kaçak göçmen yakalandı

VAN, () - VAN'da, jandarma ekiplerinin yol kontrollerinde, yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen Afganistan, Bangladeş, İran ve Pakistan uyruklu 251 kaçak göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; İpekyolu, Tuşba, Çaldıran, Muradiye ve Başkale ilçelerinde yol kontrolleri yaptı. Kontrollerde; durdurulan araçlarda yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 172'si Afganistan, 44'ü Bangladeş, 23'ü İran ve 12'si Pakistan uyruklu olmak üzere 251 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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