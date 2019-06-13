Van'da 2 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Van-Çaldıran ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca yapılan hava destekli operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Van-Çaldıran ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca yapılan hava destekli operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.