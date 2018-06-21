Van'da 2 ailenin kavgasında ölen genç toprağa verildi

VAN'ın Gürpınar ilçesinde, 2 aile arasında çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden Sezer Bayat (22), toprağa verilirken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. 2'si ağır 6 yaralanın tedavisi ise sürüyor.

Olay, dün saat 21.30 sıralarında Gürpınar'a yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta bulunan Yatağan Mahallesi'nde meydana geldi. Akraba oldukları belirtilen iki aile arasında, henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Silahların da kullanıldığı kavgada evlilik hazırlıkları yapan Sezer Bayat vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Bayat, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralanan 6 kişi ise çeşitli hastanelerde tedaviye alındı.

Silahlı kavgada hayatını kaybeden Sezer Bayat'ın cenazesi yapılan otopsinin ardından sabah saatlerinde ailesine teslim edildi. Aile ve akrabaları tarafından alınan Bayat'ın cenazesi, Yatağan Mahallesi mezarlığında toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, 1 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Jandarma ekipleri başka bir olayın yaşanmaması için mahallede geniş güvenlik önlemi almayı sürdürüyor.



FOTOĞRAFLI