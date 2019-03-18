Van'da 163 kaçak göçmen yakalandı

Behçet DALMAZ/VAN, () - VAN'ın Gürpınar, Çaldıran ve Başkale ilçelerinde, jandarma ekiplerince Afganistan ve Pakistan uyruklu 163 kaçak göçmen yakalandı.

Van Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Gürpınar Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Yolaçan Mahallesi'ndeki metruk binada yabancı uyruklu kaçak göçmenler olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Binaya operasyon düzenleyen ekipler, 27'si Pakistan ve 14'ü Afganistan uyruklu olmak üzere toplam 41 kaçak göçmeni yakaladı. Devriye görevini sürdüren ekipler; Başkale'de 52, Çaldıran'da ise 70 kaçak göçmeni yakaladı. Afganistan ve Pakistan uyruklu toplam 163 kaçak göçmen, işlemlerinin ardından Van İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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