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Van'da 129 kaçak göçmen yakalandı

Orhan AŞAN/VAN, () - VAN'ın Başkale ile Gürpınar ilçelerinde, polis ve jandarma ekiplerince arazide ve park halindeki kamyonetin kasasında, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen Afganistan, Pakistan, Bangledeş ve Suriye uyruklu 129 kaçak...

Van'da 129 kaçak göçmen yakalandı

Orhan AŞAN/VAN, () - VAN'ın Başkale ile Gürpınar ilçelerinde, polis ve jandarma ekiplerince arazide ve park halindeki kamyonetin kasasında, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen Afganistan, Pakistan, Bangledeş ve Suriye uyruklu 129 kaçak göçmen yakalandı.
Bebleşin Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Başkale- Van yolu üzerinde yaptıkları denetimde, Yolmaçayır Mahallesi sınırlarında bir grubun yürüdüğünü tespit etti. Bölgeye giden ekipler, gruptakilerin, yurda yasa dışı yollarla giren kaçak göçmenler olduğunu belirledi. Ekipler, 47'si Afganistan, 19'u Pakistan, 2'si Bangladeş, 1'i Suriye uyruklu olmak üzere toplam 69 kaçak göçmeni jandarmaya götürdü. Kaçak göçmenler, daha sonra ülkelerine gönderilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.
Öte yandan Gürpınar ilçesi yakınındaki Hakkari- Van yolunda devriye görevi yapan polis ekipleri, şüphe üzerine park halindeki kamyonette arama yaptı. Kamyonetin kasasında 42'si Afganistan, 18'i Pakistan uyruklu olmak üzere toplam 60 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne götürüldü.

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