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Van'da 105 kilo eroin ele geçirildi

VAN Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği 2 ayrı operasyonda 105 kilo 513 gram eroin ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında 9 kişi gözaltına alındı. Van Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri, Edremit İlçesi'ne...

Van'da 105 kilo eroin ele geçirildi
VAN Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği 2 ayrı operasyonda 105 kilo 513 gram eroin ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında 9 kişi gözaltına alındı.
Van Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri, Edremit İlçesi'ne bağlı Kurubaş mevkiinde çeşitli tarihlerde 2 ayrı operasyon gerçekleştirdi. Lisa ve Şila adlı özel eğitilmiş narkotik köpekleriyle yapılan aramada toplam 105 kilo 513 gram eroin ele geçirildi. İncelemelerini derinleştiren polis, eroinin Van'da teslim edileceği adreslere de operasyon yaptı. Düzenlenen operasyonlarda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 9 kişi bugün geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye çıkarıldı.

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